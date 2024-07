Minusgrade in Chemnitz: Schock-Frost-Besuch im kältesten Ort der Stadt

Chemnitz - Seit fünf Jahren gibt es eine Kältekammer in Chemnitz . Diese wird jedoch weniger zur Erfrischung oder als Flucht vor der Hitze genutzt, sondern vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Redakteur Sebastian Gogol (39) testete den kältesten Ort in Chemnitz.

Anja Rücker (51) von LongfLifeFit und Redakteur Sebastian Gogol (39) vor der Kältekammer. © Kristin Schmidt

Minus 85 Grad Celsius! Eigentlich fröstelt es mich schon, wenn ich an vier Grad über null denke. Diese Temperatur herrscht in der Kältekammer von Anja Rücker (51). Die ehemalige Leichtathletin gründete das Studio 2019 und bietet dort neben Trainingsangeboten die Kältetherapie an.

Doch bevor ich in die "Kühltruhe" gehen kann, muss ich einige Dinge beachten: Damit ich nicht komplett auskühle, trage ich Mütze, Mundschutz, Handschuhe und Socken. Außerdem findet vorher ein Beratungsgespräch statt.

Eine Behandlung in der Kältekammer dauert drei Minuten. "Ziel der Kältetherapie ist es, die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder zu aktivieren", erklärt Rücker.

Vor dem Kälteeintritt wird noch die Körpertemperatur gemessen. Alles im grünen Bereich. Ich gehe hinein. Daumen hoch! Es kann losgehen.