Plötzlich Bundesliga! Schachdamen können Aufstieg kaum fassen

Chemnitz - Aus dem Hobby-Hinterwald an die Bretter der Weltspitze: Was neun Chemnitzerinnen mit Köpfchen katapultartig gelungen ist, können sie noch selbst kaum glauben. Die Damenmannschaft des Schachvereins Aufbau 95 steigt zum zweiten Mal in Folge auf und tritt demnächst gegen Schachprofis der 1. Bundesliga an.