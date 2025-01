Princess for one day: Starfotograf Guido Karp für einen Tag in Chemnitz

Chemnitz - GNTM-Fotograf fotografiert in Chemnitz jeden, der für einen Tag ein Star sein will.

Hoteldirektorin Anja Hofmann (40) freut sich auf das Event im Chemnitzer Hof. © Uwe Meinhold

Er hatte schon Robbie Williams (50) vor der Kamera, Rammstein, AC/DC, Helene Fischer (40) und Michael Jackson (†2009). Auch jede Menge "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen setzte Guido Karp (61) bereits in Szene.

Jetzt kommt der Star-Fotograf mit seinem Fotoshooting "Princess For One Day" in den Chemnitzer Hof.

Auf Karps Fotos verwandelt sich jede Frau in eine Prinzessin oder Königin - genau darum geht's bei seiner Eventtour.

Hoteldirektorin Anja Hofmann (40) freut sich schon auf Karps Besuch im Chemnitzer Hof. "Wir hoffen, dass wir viele Frauen an dem Tag glücklich machen können." Ob sie selbst einmal vor die Kamera des Künstlers treten möchte? "Ausschließen würde ich es nicht."