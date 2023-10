Promi-Alarm: Dieser "Tatort"-Star liest für Chemnitzer Schüler

Chemnitz - Die "Untere Luisenschule" in Chemnitz zeigt, wie Geschichtsunterricht anders gehen kann. Dazu haben sie sich am heutigen Freitag den "Tatort"-Star Roman Knižka (53) mit dem Bläserquintett "Opus 45" eingeladen.

Roman Knižka (53) bei seiner Lesung. © Ralph Kunz

Mit einer musikalischen Lesung "Deutschland 1923 - Das Krisenjahr" begab sich das Ensemble gemeinsam mit den Schülern auf eine Zeitreise durch politischen Aufruhr, antisemitische Angriffe, Inflation, aber auch Schlagermusik.



Der neue Schulleiter Tobias Sowade (35) erklärt das Projekt: "Es geht im Wesentlichen darum, dass wir hier ein Stück weit Demokratiebildung und Erinnerungsarbeit machen. Wir beschäftigen uns auf der einen Seite mit Geschichte, aber auch mit dem, was heute passiert. Ich glaube, das Ensemble hat da einen guten Ansatz."

Eigentlich tritt das Bläserquintett zusammen mit Knižka nicht in Schulen auf, doch durch das Netzwerk "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" wurden vier Schulen deutschlandweit für dieses Konzert ausgewählt - eine davon die "Untere Luisenschule".

"1923 war ein sehr dünnhäutiges, fragiles Jahr. Da passierte politisch so wahnsinnig viel und wir haben heutzutage eine doch sehr ähnliche Situation, was Politik betrifft", so Knižka.