Promi-Treffen in Chemnitz: Eberhofer-Stars schwärmen von Sachsen

Chemnitz - Promis im Kino am Roten Turm! Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger aka Sebastian Bezzel und Simon Schwarz (beide 52) sind derzeit auf Promo-Tour in Ostdeutschland für den neuen Eberhoferkrimi " Rehragout-Rendezvous ".

Schwarz: Ich glaube auch nicht, dass es ein typisch bayerischer Film ist. Wir spielen außerdem in Niederbayern. Es ist ein Industrieland und wir laufen nicht in Lederhosen rum. Es ist eben nicht das klassische bayerische Postkartenmotiv.

Bezzel: Das Bayerische ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Provinz so schön beschrieben wird. Du hast einen kleinen Ort mit schönen Figuren, die die Zuschauer gerne mögen. Dann hast du die zwei Helden, die irgendein Abenteuer erleben. Das so gemischt gefällt den Leuten. Bayerisch ist lustig, weil es ein Dialekt wie Sächsisch ist, und eignet sich für eine Komödie.

TAG24: Was glaubt Ihr, woher kommt der Erfolg Eurer Filmreihe, gerade hier in Sachsen? Es ist ja doch ein unterschiedlicher Humor zwischen Bayern und Sachsen.

Bezzel: Bisher haben wir eigentlich gar nichts gesehen, aber was wir gesehen haben, war ein Weinfest. Also ist der erste Eindruck ein sehr positiver, sympathischer Eindruck. Und die Leute sind wahnsinnig nett.

TAG24: Was ist Euer erster Eindruck von Chemnitz?

TAG24-Reporterin Lena Plischke (24) hat die beiden Hauptdarsteller in Chemnitz getroffen und mit ihnen über bayerischen Humor in Sachsen und Überraschungen bei den Premieren gesprochen.

Hauptdarsteller Sebastian Bezzel (52, spielt Franz Eberhofer) und Simon Schwarz (52, alias Rudi Birkenberger) sprachen mit TAG24-Reporterin Lena Plischke (24). © Maik Börner

TAG24: Ihr seid gerade aus Dresden gekommen. Was hat Euch auf Eurer Tour in Ostdeutschland besonders überrascht?

Schwarz: Wir haben eigentlich erwartet, dass wir hier noch ein bisschen mehr arbeiten müssen. Aber auch in Dresden waren die Säle voll ausverkauft und eine super Stimmung. Ein ganz toller Empfang und hier in Chemnitz wieder. Das ist echt überraschend. Ich finde es toll, dass es auch hier sein Publikum findet.

Bezzel und Schwarz: Eine Besonderheit, die uns hier im Osten aufgefallen ist, sind die Handys bei Bühnenpremieren. Normalerweise schauen uns bisschen über die Hälfte durch ihre Kameras an und in Bayern ist das wirklich extrem. Da schauen dich teilweise 400 Handys an. Das ist hier fast gar nicht. Hier sind die Leute noch zum analogen Genuss bereit. Das passt auch zum Film, weil wir auch ein analoger Film sind.

TAG24: Worauf können sich die Besucher in Eurem Film freuen?

Schwarz: Spannung, Sex, Feminismus, eine Jauchegrube.

Bezzel: Na ja, Sex weniger diesmal, aber Feminismus mehr. Crime, Action. Der neue Eberhofer, mit noch mehr Inhalt.

Schwarz: Wir sind sogar eine Minute länger, mit noch mehr Spaß.

Der neue Eberhoferkrimi läuft seit 10. August im Cinestar am Roten Turm. Der Eintritt kostet ab 12,40 Euro. Weitere Infos findet Ihr unter www.cinestar.de/chemnitz-kino-am-roten-turm.