Sachse baut Gitarren aus Zigarrenkisten

Chemnitz - Vom singenden Pfefferkuchen zum Gitarrenbauer: Der Chemnitzer Musiker Torsten Turinsky (60) sorgt für handgemachte Musik. Seine Faszination: Bluesmusik. So sehr, dass er Saiteninstrumente aus alten Zigarrenkisten baut - ganz im Stil echter Blues-Legenden.

Torsten Turinskys (69) wahre Liebe war immer die Gitarre. Seine Sammlung ist mittlerweile riesig. © Uwe Meinhold

Sein musikalischer Weg begann im Kinderchor der Theater Chemnitz. Mit acht Jahren hatte er seinen ersten Auftritt als verzauberter Pfefferkuchen bei "Hänsel und Gretel".

Doch seine wahre Liebe war immer die Gitarre. "Die Gitarre hat mich ausgesucht", sagt er. Mit elf Jahren baute er sich sein erstes Instrument - aus Holz, Pappe und später sogar mit Angelschnur als Saiten. Seine Mutter schenkte ihm daraufhin eine echte Gitarre.

Das Interesse am Chor ließ nach, andere Musikgenres rückten in den Fokus. Prägend: die Amiga-Platte von Bluesmusiker Big Bill Broonzy. "Ich habe die als Jugendlicher das erste Mal gehört und gedacht: 'Wie kann man so spielen?' Das hat mich völlig umgehauen."

Der Blues brachte Turinsky auch ins Konservatorium: "Ich hatte mich mit 'Bourée' von Bach beworben. Dem Lehrer reichte das nicht, also habe ich einen Blues improvisiert und sie haben mich genommen."