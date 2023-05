"Situation ist erdrückend": Marteria-Konzert in Chemnitz abgesagt!

Am morgigen Freitag sollte Marteria im AJZ Chemnitz auftreten. Doch der Gig wurde nun abgesagt. © Peter Zschage

Seinen Auftritt beim Kosmos 2022 musste der Künstler aus gesundheitlichen Gründen canceln. Nun sollte er im AJZ auftreten, doch auch daraus wird nichts, denn das Alternative Jugendzentrum sagte den Gig am heutigen Donnerstag ab.

Doch wieso? Bereits im Vorfeld stieß die Veranstaltung nicht nur auf Vorfreude, im Gegenteil - sie stand heftig in der Kritik und wurde kontrovers diskutiert.

Anfang der Woche rief die feministische Vereinigung "Catcalls of Chemnitz" im Netz zum Boykott des längst ausverkauften Konzertes auf.

Die Bewegung kreidet im Namen betroffener Personen Übergriffe und Gewalt gegen Frauen an. "Kein Täterschutz für Marteria!" hieß es bei Instagram und die Forderung wurde laut, dass das AJZ die kompletten Einnahmen an Organisationen für Betroffene häuslicher Gewalt spenden soll.

Noch am Dienstag veröffentlichte das AJZ dann ein Statement, in dem es unter anderem hieß: "Wir verurteilen häusliche, sexualisierte, verbale und nonverbale Gewalt!"

Weiter hieß es, dass man aber auch nicht abschließend beurteilen könne, was passiert sei. Trotz der Kritik und internen Überlegungen sollte das Konzert zu dem Zeitpunkt aber noch stattfinden. Einen Teil der Einnahmen wollte das AJZ an die Interventions- und Koordinationsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und Stalking spenden. Dieses Statement wurde auf dem Instagram-Account wieder entfernt.

Am heutigen Donnerstag folgte nun die endgültige Absage: "Wir sagen das Konzert von Marteria am 19.05.2023 ab. Die Situation ist erdrückend für uns. Wir erfahren hier gerade Prozesse, die wir nicht tragen können", so das AJZ auf seinem Instagram-Account am Nachmittag. Ein Statement soll in Kürze folgen.