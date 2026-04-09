Zwischen Tweet, Tourbus und Tausenden Fans: Bushidos DJ kommt aus Chemnitz

Chemnitz - Im Interview sitzt er ruhig da, trinkt lieber "einen Kaffee oder einen Tee" als "einen Energy nach dem nächsten" und wirkt eher wie ein Student als jemand, der gerade vor Tausenden Menschen auf einer der größten Rap-Bühnen Deutschlands zusammen mit Bushido (47) stand. Seinen echten Namen hält er geheim, für die Öffentlichkeit bleibt er der Tour-DJ "Rabe" (20) – obwohl er eigentlich nie geplant hatte, Discjockey zu werden.

DJ "Rabe" (20) kommt aus Chemnitz und will nach der Tour mit Bushido sein eigenes Album veröffentlichen. © Sven Gleisberg

Seine Geschichte beginnt unspektakulär. "Musik hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt", sagt er. Als Kind steht er backstage bei Udo Lindenberg (79), überreicht selbst gemalte Bilder.

Später schreibt er Gedichte, "inspiriert durch Schiller und Goethe". Kein typischer Rap-Start. Der Weg dahin ist alles andere als geschniegelt. Instrumente? "Hab' ich probiert, aber schnell wieder abgebrochen. War zu dösig." Also geht er einen anderen Weg: Laptop auf, Beats basteln, Texte schreiben. "Das Songwriting hat mir immer mehr Spaß gemacht."

Er wuchs in Chemnitz auf, studiert demnächst Germanistik. Ein Plan B sei da, aber die Musik bleibt. "Meine Eltern haben mich immer unterstützt", sagt er. Vor allem seine Mutter habe ihn geprägt, "dranzubleiben an der Sache".

Der Sprung in Bushidos Welt passierte nicht im Studio, sondern im Internet. Er folgte ihm, kommentierte, blieb dran. "Dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen."

Aus Fan wurde Kontakt und plötzlich wurde es ernst. Die Einladung zur Tour? Kein Anruf, kein Manager. Ein Tweet: "Ey, @Rabe, du hast auf der kompletten Tour einen Triple-A-Pass." Mehr Ansage geht nicht. Plötzlich war er Teil der Tour.