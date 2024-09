So geht es den jungen Ukrainern in Chemnitz

Chemnitz - Seit Beginn des russischen Angriffs Ende Februar 2022 ist Chemnitz ein Zufluchtsort für etwa 8500 Ukrainer geworden. Obwohl sie ihre Herkunft eint, unterscheiden sie sich in ihrem Alter, ihren Erlebnissen und Vorstellungen. TAG24-Praktikant Danylo Havva (19), selbst Ukrainer, hat mit dreien von ihnen gesprochen - zwei jungen Männern und einer jungen Frau, die eigene Perspektiven auf die Stadt haben, in der sie jetzt wohnen.

Nach seiner Ankunft bewarb er sich um ein Fernstudium für Politik an der Nationalen Wassyl-Karasin-Universität in Charkiw.

Vladislav Showko (19) trifft sich am Karl-Marx-Kopf oft mit Freunden oder Bekannten. © Uwe Meinhold

Der 19-Jährige kommt aus der besetzten Stadt Mariupol. "Ich hab gehofft, dass ich in meinem Land bleiben werde, aber meine Verwandten haben anders entschieden", sagt Vladislav.

Im Frühling 2023 zog die Familie nach Deutschland. Binnen kurzer Zeit fand er in Chemnitz, sogar bundesweit, viele Bekannte und Freunde, mit denen er seinen Alltag verbringt.

"Viele habe ich zufällig im Internet oder auf der Straße kennengelernt. Manchmal sind das Freunde von Freunden, deren Kontakte ich bewahre."

Er sieht darin einen Vorteil für seine künftige Arbeit: "Für mich als angehender Regisseur ist es wichtig, ein großes Netzwerk zu haben."

In Chemnitz will er nicht bleiben: "Die Stadt ist ruhig, komfortabel, befindet sich in der Nähe von zwei Großstädten. Aber ich will für mein Regiestudium umziehen."