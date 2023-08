Umzingelt von Baustellen, Umsatz halbiert: Chemnitzer Uferstrand bangt um seine Zukunft

Chemnitz - Karaoke am Donnerstag, Happy Hour zum Feierabend: Die Sommersaison im Chemnitzer Uferstrand ist in vollem Gange. Das wissen die Gäste aber erst, wenn sie drinstehen. Denn das Areal ist von weiß-roten Bauzäunen umsäumt, die es wie eine Großbaustelle wirken lassen. Das schadet dem Geschäft, klagt Inhaber Henrik Bonesky (45). Für die Chemnitzer Institution ist das existenzgefährdend.

Die Annaberger Straße ist dank Leitungsarbeiten komplett dicht. Unscheinbar dahinter: der darunter leidende Uferstrand. © Kristin Schmidt

Ein Saugroboter zieht seine Runden durch den knietiefen Pool im Inneren des Geländes, während Gastro-Chef Marcel Kummers (35) genervt gen Eingang blickt.

Schon vor einer Stunde sollten Getränke geliefert werden, doch der Bote findet den Eingang nicht. So geht es vielen Besuchern aktuell, wenn sie's überhaupt noch versuchen. Denn dank Kanalarbeiten auf der Annaberger und Bahnhofstraße ist die beliebte Adresse von Bauzäunen förmlich umzingelt.

"Die Laufkundschaft ist uns komplett weggefallen", sagt Kummers, der die Hälfte seines Umsatzes vergeblich in der Kasse sucht.

Dabei hatten sie ihren Mietvertrag erst im Dezember 2022 verlängert. Eine fünfstellige Summe steckten sie in den Laden für die aktuelle Saison. "Die ist so gut wie gelaufen. Der viele Regen tut sein Übriges", so der Gastro-Chef.