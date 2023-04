WACKEN 2023: Das weltweit größte Heavy-Metal-Festival kommt nach Chemnitz

Über 80.000 Fans feiern jedes Jahr im norddeutschen Wacken. © Daniel Reinhardt/dpa

Bereits im vergangenen Jahr lernten sich die KRAFTVERKEHR-Macher und die Festivalorganisatoren kennen und schätzen. Allen war klar: "Eine Zusammenarbeit muss her. Denn schon der Name KRAFTVERKEHR rockt", so die Chemnitzer Eventlocation.



Die KRAFTVERKEHR-Halle ist in ihrem Industrial-Look ein perfekter Austragungsort für die Warm-Up-Show. Außerdem spielte Heavy Metall in den Hallen bereits eine große Rolle, als dort noch tonnenschwere Busse repariert wurden.

Am 10. Juni findet daher in der Eventhalle eine der diesjährigen Wacken Warm-Up-Shows statt. Dabei warten auf Euch ein großartiges Line-Up: Sodom, Divide - Wacken Foundation Band & Gewinner Deutschland Metal Battle 22, Norsegod sowie das DJ Kollektiv Hamburg Ballroom.

Nun wird Chemnitz offiziell ein Teil der großen Wacken-Familie und bietet einen großen musikalischen Auftakt, bevor mehr als 80.000 Fans mit über 200 Bands und Acts in Norddeutschland feiern.