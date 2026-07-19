19.07.2026 08:42 Was wurde aus diesem ehemaligen Parkhaus in Chemnitz?

Die historischen Autos und Motorräder des Museums für sächsische Fahrzeuge stehen teilweise in den ehemaligen "Stern-Garagen" in Chemnitz.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Ab 1928 fuhren in den "Stern-Garagen" in Chemnitz tagtäglich Autos ein und aus. Fast 100 Jahre später ist die Hochgarage dauerhafter Stellplatz für die historischen Autos und Motorräder des Museums für sächsische Fahrzeuge.

Historisches Foto des ehemaligen Garagenhofes. © Repro: Uwe Meinhold "Was wir heute sehen und als Eingang kennen, ist der Hof", erklärt Ludwig Karsch (52), Vorsitzender des Museumsvereins. "Die Hauptverkehrsader verlief früher hinten, dort, wo heute die Bahn fährt." Die eigentliche Front war aufwendig gestaltet. Mittlerweile ist der markante Turm das Erkennungsmerkmal des denkmalgeschützten Gebäudes. Ganz wie in den Zwanzigern sieht es nicht mehr aus, der Hof war früher geschlossen, auf dem Gelände stand sogar eine Tankstelle, so Karsch. Chemnitz Kultur & Leute Chemnitzer Freibäder reagieren auf Wetterprognose Außerdem gehörten auch eine Reparaturwerkstatt und ein Reifendienst dazu. Reisende konnten in dem noch existierenden Anbau speisen und übernachten.

Ehemalige Stern-Garagen werden zu Museums-Stellplatz und Möbelhaus