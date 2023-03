30 Minuten schneller! IC nutzt bald Turbo-Strecke von Chemnitz nach Berlin

So führt die neue Turbo-Strecke ab dem 22. April über Döbeln und Riesa, was die Fahrzeit nach Berlin und an die Ostsee um etwa 30 Minuten verkürzt.

Detlef Müller (58, SPD) kündigte neue Fernzüge nach Chemnitz an. © Uwe Meinhold

Die Bahninitiative Chemnitz sprach sich bereits vor dem Start des IC im Sommer 2022 für die Streckenvariante über Riesa aus. Die Deutsche Bahn (DB) entschied sich aber letztendlich für die Strecke von Chemnitz über Dresden.

Vorteil: Chemnitz und Dresden sind mit dem Fernverkehr verbunden. Nachteil: die Fahrtzeit von etwa drei Stunden von Chemnitz nach Berlin.

Immerhin haben die Chemnitzer aufgrund der Baustelle nun das wirkliche Fernverkehrs-Gefühl, sind damit in Windeseile in Berlin oder Rostock - zumindest bis zum 10. November.

Übrigens: Schon bald sollen noch mehr Intercitys ab Chemnitz an die Ostsee düsen. Das kündigte Bahn-Experte und Bundestagsabgeordneter Detlef Müller (58, SPD) gegenüber TAG24 an.

"Wir wollen und werden zum Kulturhauptstadtjahr 2025 mindestens zwei IC 17 von Berlin kommend morgens/vormittags in Chemnitz enden lassen, sodass es also auch in der Gegenrichtung zwei Früh-/Tagesverbindungen gibt", so der gelernte Lokführer.

Die Gespräche mit der Deutschen Bahn würden bereits laufen, heißt es.