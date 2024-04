3330 Treffer! Doppel-Blitzer an der Brettmühle bremst Raser aus

Chemnitz - Mehr Frieden an der Brettmühle. Nach massiven Anwohnerbeschwerden stellte die Stadt Ende November zwei feste Blitzer an die Gabelung der B169 nach Lichtenau/A4 und Frankenberg. Seitdem ist die Zahl der Raser deutlich gesunken, doch zwei Anwohner schauen in die Röhre.