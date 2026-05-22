6200 Unterschriften für Schauspielhaus-Erhalt: Das macht OB Schulze jetzt mit der Petition

Chemnitz - Es ist ein deutliches Signal aus der Stadt: Knapp 6200 Menschen haben die Petition der Chemnitzer Volksbühne zum Erhalt des Schauspielhauses unterzeichnet. Doch ausgerechnet jetzt, wo der Stadtrat kommende Woche über Maßnahmen aus dem Sondervermögen beraten soll, landet die Petition nicht auf der Tagesordnung. OB Sven Schulze (54, SPD ) will sie erst später behandeln lassen.

OB Sven Schulze (54, SPD) will die Petition zum Erhalt des Schauspielhauses erst im Juli auf die Stadtrat-Tagesordnung setzen. © Kristin Schmidt

Für die Unterstützer ist das ein politischer Dämpfer: Erst Geld-Weichen stellen, dann Bürgerwillen beraten? Genau dieser Eindruck steht nun im Raum. Denn mit den Vorlagen zum Sondervermögen werden aus Sicht der Kritiker zumindest erste Prioritäten sichtbar.

Die Stadt weist das zurück. Auf die Frage, warum die Petition trotz der hohen Zahl an Unterstützern nicht bereits in der kommenden Stadtratssitzung behandelt wird, antwortet das Rathaus knapp: "Mit der Vorlage zum Sondervermögen geht es nicht um die Umsetzung der Maßnahmen, sondern lediglich um die Beantragung/Bereitstellung der Mittel."

Wird hier schon sortiert, bevor die Petition überhaupt offiziell beraten ist? Auch dazu bleibt die Stadt zugeknöpft.

Auf die Frage, ob durch die Beschlüsse zum Sondervermögen Fakten geschaffen werden könnten, verweist eine Sprecherin lediglich auf die erste Antwort. Konkret soll die Petition nun "zur Sitzung am 1. Juli 2026" dem Stadtrat vorgelegt werden.