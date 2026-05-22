22.05.2026 06:56 Ausgezeichnet: In diesem Hotel in Chemnitz fühlten sich die Gäste im KuHa-Jahr besonders wohl

In welchen Unterkünften fühlten sich Besucher 2025 am wohlsten? Der Landestourismusverband Sachsen vergab Auszeichnungen. Eine davon ging nach Chemnitz.

Von Fabian Windrich

Chemnitz/Lunzenau - Zum Kulturhauptstadt-Jahr 2025 strömten zahlreiche (internationale) Touristen nach Chemnitz und in die Region, quartierten sich in Hotel, Pensionen und Ferienwohnungen ein. Eine Auswertung zeigt nun, wo sich die Gäste besonders wohlfühlten.

Das "c/o56"-Hotel in Chemnitz war bei Gästen 2025 sehr beliebt. Die Unterkunft erhielt die Tourismus-Auszeichnung "Gästeliebling". © Ralph Kunz Jedes Jahr wird im Freistaat der sogenannte "Gästeliebling" vergeben - eine Auszeichnung für Unterkünfte, die bei Touristen besonders gut ankamen. Die Auszeichnung wird vom Landestourismusverband Sachsen e.V. mit Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus vergeben. "Grundlage der Auszeichnung sind rund 450.000 Bewertungen aus dem Jahr 2025 aus rund 250 Online-Bewertungsportalen", teilt der Landestourismusverband mit. Insgesamt erhielten 22 Hotels, Pensionen und Co. im Freistaat den Titel - so auch in Sachsens drittgrößter Stadt. In Chemnitz fühlten sich die Gäste demnach im Hotel "c/o56" im Schloßviertel am wohlsten. Die Unterkunft bekam die Auszeichnung des "Gästelieblings" in der Kategorie Hotel.



Hier stimmte laut der Auswertung der Bewertungen nahezu alles: Servicequalität, Gastfreundschaft und der Umgang mit Kritiken.

Bed & Breakfast im Muldental ebenfalls "Gästeliebling"

Auch das Muldenschlösschen in Lunzenau war im Jahr 2025 bei Gästen beliebt - nicht zuletzt wegen der sonnigen Terrasse. © Matthias Lippmann Auch im Umland gab es eine Auszeichnung. So räumte auch das Bed & Breakfast Muldenschlösschen in Lunzenau ab. Die historische Unterkunft war der "Gästeliebling" in der Kategorie Pension. Das Bed & Breakfast liegt im idyllischen Muldental, bietet insgesamt 15 Zimmer an. Gäste haben einen direkten Blick auf das Schloss Rochsburg. Hier schätzten die Touristen vor allem die Ruhe, Natur und Gastfreundschaft. Auch das Frühstück konnte punkten, ebenso die Umgebung mit zahlreichen Wanderwegen. Chemnitz Lokal Endlich ist es warm! Chemnitz gibt sich wieder die Kugel "Wir gratulieren unseren beiden neuen 'Gästelieblingen' herzlich", sagt Marika Fischer (43), Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Chemnitz Zwickau Region e. V.

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Tourismusverband-Chefin Marika Fischer (43) freut sich über die Auszeichnungen. © Ralph Kunz