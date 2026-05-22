Ausgezeichnet: In diesem Hotel in Chemnitz fühlten sich die Gäste im KuHa-Jahr besonders wohl
Chemnitz/Lunzenau - Zum Kulturhauptstadt-Jahr 2025 strömten zahlreiche (internationale) Touristen nach Chemnitz und in die Region, quartierten sich in Hotel, Pensionen und Ferienwohnungen ein. Eine Auswertung zeigt nun, wo sich die Gäste besonders wohlfühlten.
Jedes Jahr wird im Freistaat der sogenannte "Gästeliebling" vergeben - eine Auszeichnung für Unterkünfte, die bei Touristen besonders gut ankamen. Die Auszeichnung wird vom Landestourismusverband Sachsen e.V. mit Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus vergeben.
"Grundlage der Auszeichnung sind rund 450.000 Bewertungen aus dem Jahr 2025 aus rund 250 Online-Bewertungsportalen", teilt der Landestourismusverband mit. Insgesamt erhielten 22 Hotels, Pensionen und Co. im Freistaat den Titel - so auch in Sachsens drittgrößter Stadt.
In Chemnitz fühlten sich die Gäste demnach im Hotel "c/o56" im Schloßviertel am wohlsten. Die Unterkunft bekam die Auszeichnung des "Gästelieblings" in der Kategorie Hotel.
Hier stimmte laut der Auswertung der Bewertungen nahezu alles: Servicequalität, Gastfreundschaft und der Umgang mit Kritiken.
Bed & Breakfast im Muldental ebenfalls "Gästeliebling"
Auch im Umland gab es eine Auszeichnung. So räumte auch das Bed & Breakfast Muldenschlösschen in Lunzenau ab. Die historische Unterkunft war der "Gästeliebling" in der Kategorie Pension.
Das Bed & Breakfast liegt im idyllischen Muldental, bietet insgesamt 15 Zimmer an. Gäste haben einen direkten Blick auf das Schloss Rochsburg. Hier schätzten die Touristen vor allem die Ruhe, Natur und Gastfreundschaft.
Auch das Frühstück konnte punkten, ebenso die Umgebung mit zahlreichen Wanderwegen.
"Wir gratulieren unseren beiden neuen 'Gästelieblingen' herzlich", sagt Marika Fischer (43), Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Chemnitz Zwickau Region e. V.
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"Die Auszeichnungen zeigen das große Potenzial, das unsere Urlaubsregion ausmacht, um Gäste nachhaltig zu begeistern: hervorragender Service, herzliche Gastgeber und authentische Urlaubserlebnisse."
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Lippmann, Ralph Kunz