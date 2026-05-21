Chemnitzer Feuerwehr blickt bei großer Jubiläumsfeier in die eigene Vergangenheit

Chemnitz - Von der Pferdekutsche bis zur Hightech-Drehleiter: Seit 1866 sorgt die Berufsfeuerwehr Chemnitz für Sicherheit in der Stadt. Was einst mit nur zwölf Feuerwehrmännern und einfachen Pumpwagen begann, ist heute eine moderne Rettungsorganisation mit mehr als 400 Beschäftigten, drei Feuer- und Rettungswachen und rund 3700 Einsätzen pro Jahr.

Eine Alarmfahrt der Feuerwehr um 1903 – damals noch mit Pferdekutsche. © Feuerwehr Chemnitz

Beim Tag der offenen Tür anlässlich des 160-jährigen Jubiläums in der Feuer- und Rettungswache 2 (Wilhelm-Weber-Straße 15) können Besucher am 30. Mai tief in die Geschichte eintauchen: Alte Schlauchhaspeln, historische Drehleitern und seltene Feuerwehrtechnik zeigen, wie früher gelöscht wurde.

Gleichzeitig stehen moderne Löschfahrzeuge und Rettungswagen bereit, um Einblicke in die aktuelle Technik zu gewähren.

Fotos aus vergangenen Jahrzehnten und aktuelle Fernseh-Reportagen lassen prägende Einsätze wieder lebendig werden.

Davon gab es einige: "Der Brand in der Gießerei 2023 war einer der größten und aufwendigsten der letzten 30 Jahre", erinnert sich René Kraus (49), aktueller und insgesamt 15. Amtsleiter der Feuerwehr Chemnitz. Unvergessen bleibt zudem der verheerende Brand des Schauspielhauses im Jahr 1976.