Immer neue Gift-Ampullen: Chemnitz sperrt Ebersdorfer Wald

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Nach wiederholten Gift-Funden im Ebersdorfer Wald, zieht die Stadt Chemnitz nun die Reißleine und sperrt das betroffene Gebiet. Zudem gibt es noch mehr Regeln.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Seit nunmehr zwei Wochen verunsichern rätselhafte Giftfunde auf dem Gelände der alten Russen-Kaserne die Ebersdorfer Anwohnerinnen und Anwohner.

Die Stadt gab diese Karte mit dem betroffenen Gebiet heraus.
Die Stadt gab diese Karte mit dem betroffenen Gebiet heraus.  © Stadt Chemnitz

Immer wieder tauchen neue Ampullen auf, deren genauer Inhalt weiter ungeklärt ist - sogar erhöhte Radioaktivität wurde anfangs gemessen. Nun zieht das Chemnitzer Rathaus die Reißleine und sperrt den kompletten Wald.

"Die Stadt Chemnitz hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Betreten bestimmter Bereiche des Ebersdorfer Waldes, des Grenzwaldes sowie der südlich davon gelegenen Ruinenflächen regelt", teilte die Stadtverwaltung am Freitagabend mit.

Folgende Regeln gelten ab sofort:

Chemnitz: 35 Jahre nach Abzug der Roten Armee: Warum tauchen ausgerechnet jetzt so viele Gift-Ampullen auf?
Chemnitz Lokal 35 Jahre nach Abzug der Roten Armee: Warum tauchen ausgerechnet jetzt so viele Gift-Ampullen auf?
  • "Das Betreten von Flächen außerhalb markierter oder ausgewiesener Straßen oder Wege ist untersagt."
  • "Das Verbot gilt nicht für Einsatzkräfte, Grundstückseigentümer sowie deren Beauftragte."
  • "Im Geltungsbereich gilt ausnahmslos eine Leinenpflicht für Hunde."
  • "Die Stadt Chemnitz kann auf Antrag Ausnahmen genehmigen, sofern keine Gefährdungen entgegenstehen."

Die Sperrung sei notwendig, "um mögliche Risiken zu minimieren". Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Giftfunde auftauchen.

Der Ebersdorfer Wald ist eine beliebte Gassirunde. Für Hunde gilt jetzt strikter Leinenzwang.
Der Ebersdorfer Wald ist eine beliebte Gassirunde. Für Hunde gilt jetzt strikter Leinenzwang.  © Jan Härtel
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Erster ABC-Einsatz am 5. Mai: Seitdem halten die Gift-Ampullen Chemnitz in Atem.
Erster ABC-Einsatz am 5. Mai: Seitdem halten die Gift-Ampullen Chemnitz in Atem.  © Jan Härtel
Der Geigerzähler zeigte erhöhte Strahlung am ersten Fundort.
Der Geigerzähler zeigte erhöhte Strahlung am ersten Fundort.  © Jan Härtel

Gelände war militärisches Sperrgebiet

Das Umwelt- und Grünflächenamt hatte in den vergangenen Tagen das betroffene Areal begutachtet. Konkrete Ergebnisse teilte die Stadtverwaltung zunächst nicht mit.

Bis zum Abzug der Roten Armee im Jahr 1992 war das Gelände militärisches Sperrgebiet. Den Chemnitzern bot sich danach ein erschreckendes Bild: wilde Müllkippen, Treibstoff- und Ölfässer sowie andere giftige Substanzen waren einfach verstreut und liegengelassen worden. Die Entsorgung war damals ein großer Kraftakt.

Wie sich nun herausstellt, ist er noch immer nicht bewältigt.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel, Stadt Chemnitz

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