Abriss der Esse in Altchemnitz geht in die heiße Phase

Chemnitz - Der Rückbau des 225 Meter hohen Schornsteins im Heizkraftwerk Süd , liebevoll "kleiner Bruder" des Lulatsch genannt, nimmt Fahrt auf. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen, in den kommenden Monaten verschwindet der Koloss Stück für Stück aus dem Chemnitzer Stadtbild.

Alles in Kürze

Jan Lünswilken (35, l.) von der Firma Mende und Andreas Schultheiß (65) von eins energie. © Maik Börner

"Seit September 2024 laufen die Vorbereitungen, seit Februar wird die Innenröhre entfernt. Jetzt ist die Außenhülle dran", sagt Andreas Schultheiß (65), Leiter der Energieerzeugung bei eins energie. Die Esse sei durch die neuen Motorenheizkraftwerke in Altchemnitz und Furth überflüssig geworden und zudem baufällig. "Sie ist sogar leicht in Schieflage geraten", so Schultheiß.

Den Abriss übernimmt die auf Schornsteine spezialisierte Firma Mende aus Niedersachsen. Ein sogenannter Spinnenbagger, im Inneren montiert, fräst sich nun täglich rund 1,5 Meter nach unten. Insgesamt sind es 3800 Tonnen Stahlbeton, die abgetragen werden müssen.

Was kommt auf die Anwohner zu?

"Natürlich wird es auch etwas Lärm geben. Das Geräusch des Spinnenbaggers kann man am besten mit dem Klopfen eines Spechts vergleichen", erklärt Lünwilken. Die Arbeiten finden werktags im Zeitraum von 8 bis 17 Uhr statt. Die Staubentwicklung soll sich dabei in Grenzen halten.