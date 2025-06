Ahoi Chemnitz! Schilfboot auf dem Schlossteich

Chemnitz - Dicke Regentropfen plätscherten aufs Wasser. Am Ufer des Schlossteiches in Chemnitz drängten sich dennoch Dutzende Schaulustige unter bunten Schirmen. Plötzlich blähte sich das große Segel der Dilmun S im Wind. Applaus brandete auf. "Ahoi!", riefen Kinder und Erwachsene, als sich das urtümliche Boot langsam in Bewegung setzte.