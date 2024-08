Antisemitismus-Vorwürfe gegen Chemnitzer Friedenspreisträgerin

Chemnitz - Erst im März war Gabriele Engelhardt (Linke) mit dem Chemnitzer Friedenspreis ausgezeichnet worden. Doch mehrfach trat die Sprecherin des Vereins "Aufstehen gegen Rassismus" (AgR) seitdem in Chemnitz auf Pro-Palästina-Demos auf, auf denen auch antisemitische "Genozid"-Plakate hochgehalten wurden. Zum letzten Mal am vergangenen Wochenende am Albertipark.