Anwohner kämpfen gegen Windpark-Pläne im Süden von Chemnitz

Um den Spitzberg zwischen Gornau und Chemnitz ist ein Windpark geplant. © Ralph Kunz

Wenn es nach dem Unternehmen Juwi geht, soll es in Chemnitz ab 2027 einen weiteren Windpark geben. Auf dem Stadtgebiet existieren bereits in Wittgensdorf und in Rabenstein auf dem Galgenberg Windräder. Um den Jahreswechsel 2024/25 will die Juwi den Genehmigungsantrag bei der Emissionsschutzbehörde einreichen.



Laut Stadtrat und Juwi-Entwickler Jörg Vieweg (53, SPD) ist der Spitzberg bestens geeignet: Abstandsregeln von einem Kilometer zu Wohnanlagen würden eingehalten, zum anderen sei die Lage für die Nutzung von Windenergie sehr gut.

Andererseits bringt das 50-Millionen-Euro-Projekt Bürger aus Gornau und Kleinolbersdorf-Altenhain auf die Barrikaden. Der Gornauer Gemeinderat Sebastian Fritzsch (39, CDU) hat die Initiative "Keine Windkraft am Spitzberg" gegründet.

"Es handelt sich um ein Landschaftsschutzgebiet. Es gibt mehrere Nester des Rotmilans", erklärt Fritzsch. Zudem gibt es bereits Windräder in Gornau.