Auf diesen Chemnitzer Rodelhängen geht die Post ab

Chemnitz - Endlich Schnee! Die weiße Pracht lockt Groß und Klein nach draußen. Während Autos vorsichtig über die schneebedeckten Straßen fahren, geht es an den Rodelhängen von Chemnitz teils rasant bergab. Die ersten Rodler sind schon unterwegs und gerade am Wochenende wird es an den beliebten Hängen richtig lebendig.

Peggy Hofmann (35) nutzte den Schnee spontan für eine Rodelrunde mit den Kids am Ottoberg. © Ralph Kunz

Im Schönherrpark in Schloßchemnitz ist schon am Vormittag einiges los. Vor allem für die kleinen Rodler lohnt es sich, früh zu kommen - da ist noch genug Platz, bevor es am Nachmittag schnell voller wird.

Am Ende des Hangs verläuft zwar eine Straße, doch die meisten nehmen es gelassen: Wer aufpasst und rechtzeitig bremst, muss keine Angst haben.



Auch am Ottoberg im Ottoteichpark in Altendorf herrschte am Wochenende beste Stimmung. Peggy Hofmann (35) ist mit ihren Kindern und deren Freunden aus Hilbersdorf angereist. "Ich hab das im WhatsApp-Status einer Freundin gesehen. Da mussten wir heute einfach mal vorbeischauen", erzählt sie.

Für Peggy ging es sogar noch vor der Arbeitsschicht schnell auf den Schlitten. "So ein Wintertag muss einfach genutzt werden."