Endlich Frühling! So genießt Chemnitz die warmen Sonnenstrahlen

Chemnitz - Ach, tut das gut! Nach grauen Wochen und klirrender Kälte zeigt sich der Vorfrühling endlich von seiner schönsten Seite. Warme 18 Grad lockten am Freitag die Chemnitzer nach draußen. Auch die Natur erwachte zum Leben.

Im Stadthallenpark sprießen die Winterlinge. © Uwe Meinhold

Im Stadthallenpark sprießt es jetzt überall. Die Wiesen leuchten gelb und lila, Krokusse und Winterlinge kämpfen sich durch die Erde und strecken ihre Köpfe der Sonne entgegen. Ein buntes Blütenmeer, das Spaziergänger zum Fotografieren einlädt.

Mitten im Frühlingsidyll machte es sich Bastian (27) auf einer Decke gemütlich. Während er auf eine Freundin wartete, genoss er die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres.

Auch in der Innenstadt zog es die Menschen nach draußen: Auf dem Neumarkt waren die Außenplätze der Restaurants gut gefüllt. Sonnenhungrige Gäste nutzten jede freie Minute im Freien.

Besonders groß war der Andrang im Eiscafé Valentino: Erst seit zwei Tagen hat es wieder geöffnet - und schon standen die Kunden Schlange nach der ersten Kugel des Jahres.

"Wir haben lange darauf gewartet", sagte Klaus Niemann. Er und seine Frau Beate (75) sind Stammgäste im Eiscafé. Zu den Favoriten von Klaus zählen Zitrone-Basilikum und Eierlikör - auch wenn die Entscheidung bei der großen Auswahl jedes Mal aufs Neue schwerfällt. "Eigentlich schmeckt alles gut!", lacht er.