Bahn-Streik endet vorzeitig: MRB rechnet dennoch mit Einschränkungen

Chemnitz - Gute Nachricht auch für die Chemnitzer Bahnfahrer: Die GDL beendet ihren Streik am dritten Tag.

Der eingerichtete Schienenersatzverkehr wird auch nach 12 Uhr in Chemnitz bis auf Weiteres parallel angeboten. © Ralph Kunz

In den Tarifverhandlungen mit der GDL hat die Transdev-Gruppe, Muttergesellschaft der MRB, eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein frühzeitiges Ende der Warnstreiks erreicht.



"Das Unternehmen ist der GDL erneut einen Schritt entgegengekommen und hat ein neues Angebot vorgelegt. Auf Basis dieses Angebots werden die Tarifverhandlungen am Montag, dem 15. Januar, am Verhandlungstisch fortgeführt", teilte die MRB mit.

Aufgrund dessen werden die Streikmaßnahmen am heutigen Freitagmittag, um 12 Uhr, vorzeitig beendet.

Die MRB will alles dafür tun, die streikbedingten Nachwirkungen so gering wie möglich zu halten und damit den Fahrgästen schnellstmöglich wieder einen regulären Verkehrsbetrieb bieten zu können. Dennoch müsse weiterhin vorerst mit Einschränkungen im Zugverkehr gerechnet werden, die vermutlich bis in die Abendstunden andauern werden.

Der eingerichtete Schienenersatzverkehr verkehrt ab 12 Uhr noch bis auf Weiteres parallel zum Zugverkehr.