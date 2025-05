Bald 15 Euro Mindestlohn? So viele Chemnitzer hätten mehr Geld in der Tasche

Chemnitz - Die neue schwarz-rote Bundesregierung strebt einen Mindestlohn von 15 Euro an - bereits 2026 könnte es so weit sein. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) eine gute Idee. Denn: In Chemnitz würden rund 31.000 Menschen mit der Mindestlohn-Erhöhung mehr in der Tasche haben.