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Bauarbeiter entdecken bombenähnlichen Gegenstand in Chemnitz

Gab es erneut einen Bombenfund in Chemnitz?

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Gab es erneut einen Bombenfund in Chemnitz?

Ist dort eine Bombe vergraben?
Ist dort eine Bombe vergraben?  © Jan Härtel

Genau ein Jahr nach dem Bombenfund in Altchemnitz kommt es in Chemnitz erneut zu einem Großeinsatz.

Wie die Stadt gegenüber TAG24 bestätigte, wurden bei Tiefbauarbeiten an einer Baustelle an der Ecke Charlottenstraße/Reinecker Straße "ein Gegenstand mit Verdacht auf Kampfmittel" gefunden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Dresden ist zur genaueren Begutachtung angefordert. "Im Anschluss wird über das weitere Vorgehen entschieden", hieß es weiter.

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Aktuell ist die Kreuzung gesperrt. Ein angrenzender Blumenladen sowie eine Pizzeria mussten geschlossen werden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.

Die Kreuzung Charlottenstraße/Reinecker Straße ist derzeit gesperrt.
Die Kreuzung Charlottenstraße/Reinecker Straße ist derzeit gesperrt.  © Jan Härtel
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Im März 1945 wurde das Gebiet rund um die Reinecker Werke stark bombardiert. Dort, wo heute Neubauten stehen, war früher Altbau, der durch die Bomben zerstört wurde.

Titelfoto: Jan Härtel (2)

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