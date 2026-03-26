Messer-Raub in Chemnitz: Gruppe zieht Jugendlichem (15) Luxus-Jacke ab
Chemnitz - Die Raub-Attacken in Chemnitz nehmen kein Ende! Schon wieder wurde ein Teenager (15) von einer Gruppe attackiert und bestohlen - diesmal am Chemnitzer Schloßteich. Die Täter bedrohten den Jugendlichen mit einem Messer, schnappten sich seine Luxus-Jacke (Wert: 300 Euro) und verschwanden anschließend.
Der Vorfall spielte sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Stadtteil Schloßchemnitz ab. "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war der Jugendliche mit Bekannten am Schloßteich unterwegs, als sie von einer unbekannten, jugendlichen Gruppierung gestoppt und angesprochen worden waren", teilt die Polizei mit.
Dann ging alles ganz schnell: Einer der Unbekannten soll ein Messer gezückt und den Teenager damit bedroht haben.
"Im Anschluss sollen mehrere Komplizen ihn zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten sowie anschließend seine Jacke gefordert haben", so ein Polizeisprecher.
Daraufhin übergab der 15-Jährige die Jacke im Wert von etwa 300 Euro. Anschließend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.
Teenager ausgeraubt: Polizei hat erste Hinweise zu den Tätern
Durch die Attacke wurde der Jugendliche leicht verletzt. "Er ging nach Hause und erzählte letztlich Angehörigen von dem Geschehen", teilt die Polizei mit. Am nächsten Tag erstattete eine Angehörige des Jugendlichen Anzeige bei der Polizei.
Die Ermittlungen wegen Raubes laufen. Immerhin: Die Polizei tappt nicht im Dunkeln - sie geht bereits ersten Hinweisen zu den Tätern nach.
In Chemnitz kam es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu derartigen Raub-Attacken. Erst am Dienstagabend wurde ein junger Mann (19) auf dem Sonnenberg überfallen.
Die Polizei reagierte: Ende 2025 wurde die Kripo-Ermittlungsgruppe "Recon" ins Leben gerufen. Das Ziel: Den Räubern das Handwerk legen! Einige mutmaßliche Raub-Teenager konnten bereits geschnappt werden - sie sitzen in U-Haft.
Titelfoto: Ralph Kunz