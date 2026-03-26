Messer-Raub in Chemnitz: Gruppe zieht Jugendlichem (15) Luxus-Jacke ab

Chemnitz - Die Raub-Attacken in Chemnitz nehmen kein Ende! Schon wieder wurde ein Teenager (15) von einer Gruppe attackiert und bestohlen - diesmal am Chemnitzer Schloßteich. Die Täter bedrohten den Jugendlichen mit einem Messer, schnappten sich seine Luxus-Jacke (Wert: 300 Euro) und verschwanden anschließend.

Am Chemnitzer Schloßteich wurde ein Teenager (15) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. © Ralph Kunz

Der Vorfall spielte sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Stadtteil Schloßchemnitz ab. "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war der Jugendliche mit Bekannten am Schloßteich unterwegs, als sie von einer unbekannten, jugendlichen Gruppierung gestoppt und angesprochen worden waren", teilt die Polizei mit.

Dann ging alles ganz schnell: Einer der Unbekannten soll ein Messer gezückt und den Teenager damit bedroht haben.

"Im Anschluss sollen mehrere Komplizen ihn zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten sowie anschließend seine Jacke gefordert haben", so ein Polizeisprecher.

Daraufhin übergab der 15-Jährige die Jacke im Wert von etwa 300 Euro. Anschließend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.