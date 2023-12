Böller, Knaller und Raketen: Wer ist für die Entsorgung vom Silvestermüll zuständig?

Chemnitz - An Silvester wollen es viele mal richtig krachen lassen, und zwar wörtlich. Hunderte Böller und Raketen werden in der Zeit rund um Mitternacht gezündet und so das neue Jahr begrüßt. Doch was passiert mit dem ganzen Müll, der bei der Knallerei entsteht?

Auch wer auf öffentlichen Plätzen böllert, ist hinterher fürs Aufräumen zuständig. © Harry Härtel/Haertelpress

Wer an Silvester Böller und Raketen zündet, ist danach auch zuständig, die Hinterlassenschaften schnellstmöglich zu beseitigen. Das sollte man nicht nur machen, weil der Müll auf Gehwegen und Straßen nicht schön aussieht, sondern auch aus Sicherheitsgründen - vor allem von Kindern und Tieren. So ist es auch in der Straßenreinigungssatzung von Chemnitz geregelt (§4, Abs. 4).

"Dies gilt ausdrücklich auch und vorlade für Gehwege und Fußgängerzonen, auf denen der ASR die gebührenpflichtige Reinigung ausführt", heißt es in der Bürgerinformation des Chemnitzer Abfallentsorgers ASR.

So sollten größere Teile von abgebranntem Feuerwerk, leere Flaschen und ähnliches von den Feiernden vor Ort eingesammelt werden.

Aber wohin dann mit dem Müll? "Die nach dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern verbliebenen Reste dürfen Sie in die Restabfalltonne geben. Die Produktverpackungen entsorgen Sie bitte über die Gelbe Tonne. Flaschen gehören in die Glascontainer", so der ASR.