Abriss-Arbeiten an Gießerei in Chemnitz haben begonnen

Am Dienstag haben die Abrissarbeiten an der alten Gießerei in der Schönherrstraße in Chemnitz begonnen.

Von Torsten Hilscher

Das Feuer hat die Gebäudestruktur so stark beschädigt, dass ein Abriss der Reste der zerstörten Halle nötig ist. © Uwe Meinhold Einem Sprecher zufolge wurde am Dienstag der obere Bereich des abgebrannten Gebäudes abgetragen. Die Gießerei war am Freitagabend in Flammen aufgegangen. Grund für den Abriss der Reste der zerstörten Halle sei die Bauwerk-Sicherheit, so der Sprecher der Eigentümer-Holding Gienanth Group, Tobias Gödert. "Der massive Brand hat die Gebäudestruktur derart beschädigt hat, dass keine Alternative dazu besteht." Das weitere Vorgehen werde am kommenden Donnerstag mit der Denkmalschutzbehörde besprochen. Die Ermittlungen wurden am vergangenen Samstag abgeschlossen, die Polizei geht als Brandursache von einem Unfall während der Produktion aus, so Gödert weiter. Er stellte klar: "Ein Straftatbestand wird von der Polizei ausgeschlossen." Die Schadenshöhe werde wohl deutlich siebenstellig ausfallen, könne aber aktuell noch nicht beziffert werden. Mit Kunden arbeite man an Verlagerungslösungen.

Schönherrstraße weiterhin voll gesperrt