Chemnitz: Drei Baustellen auf einmal machen City-Chaos perfekt

Chemnitz - Aller chaotischen Dinge sind drei: Zu den bestehenden Straßenbaustellen in der Bahnhofstraße in Chemnitz kommt jetzt auch noch die CVAG und bringt die Zenti-Haltestellen auf Vordermann.

Die Zenti wird im Mai saniert. © Kristin Schmidt

SPD-Verkehrsexperte Jörg Vieweg (51) ahnt, dass sich die Lage so schnell nicht entspannen wird: "Chemnitzer sollten sich an solche Baustellen gewöhnen."

Bisher baut die Stadt den Bereich Bahnhof-/Zschopauer Straße um. Hinzu kommt bis Ende Juni die Grundsanierung der Bahnhofstraße. Folge ist teilweise einspuriger Verkehr mit Rückstaus in alle Richtungen.

Ab 2. Mai beginnen laut CVAG "umfassende Bauarbeiten an der Zenti". Es geht um Oberflächen entlang der Gleise. Betroffen sind 15 Linien, Rathausstraße und Straße der Nationen. Die Bahnsteige 6/9 und die Haltestelle Roter Turm werden gesperrt, viele Busse und Bahnen bekommen Behelfs-Haltestellen. Die Baumaßnahme soll in der letzten Maiwoche enden. Genauere Infos findet Ihr unter cvag.de.

CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (38) sieht keine andere Chance für die Arbeiten, verweist auf vertragliche Fristen und sonstige Aufträge der Firmen. Große Eingriffe in die Bahnhofstraße gebe es zudem nicht, nur zwei Buslinien fahren dort zusätzlich.

Für Jörg Vieweg ist die Großbaustelle logisch: "Nach Jahren des Nichtstuns wird sich in den nächsten Jahren extrem viel tun - bei Straßensanierungen, Bahnlinien, am Falkeplatz. So machen wir Chemnitz und den Nahverkehr fit für die Kulturhauptstadt 2025 und eine Million Besucher."