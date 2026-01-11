Exil-Iranerin ruft zu Demo in Chemnitz auf: Freiheit für mein Land!

Chemnitz/Teheran - Tausende Menschen gehen derzeit im Iran auf die Straßen: Massenproteste gegen die autoritäre und streng islamische Regierung . Auch in Chemnitz wurde am Sonntag für einen freien Iran protestiert.

Etwa 100 Menschen demonstrierten am Sonntag in Chemnitz für einen freien Iran. © Ralph Kunz

Teheran, die Hauptstadt des Landes, steht wortwörtlich in Flammen. Zahlreiche Autos und Barrikaden wurden angezündet, die Wut der Menschen gegen das Mullah-Regime entlädt sich auf den Straßen.

Auch in Chemnitz versammelten sich am Sonntagnachmittag etwa 100 Gegner des Islam-Regimes. Massumeh Banbertina, die vor 15 Jahren mit ihrer Familie aus dem Iran floh, organisierte den Protest.

"Der Iran befindet sich aktuell in einer akuten humanitären und politischen Krise. Durch die Abschaltung des Internets sind Millionen Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, während auf den Straßen auf Demonstrierende geschossen wird – viele werden gezielt an Augen, Kopf und Hals verletzt. Die Krankenhäuser sind überfüllt und massiv unterbesetzt", sagt die Exil-Iranerin.

Die Demo fand am Chemnitzer Karl-Marx-Kopf statt. Laut der Chemnitzer Polizei nahmen etwa 95 Personen am Protest teil. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle.