 513

Exil-Iranerin ruft zu Demo in Chemnitz auf: Freiheit für mein Land!

In Chemnitz demonstrierten am Sonntag etwa 100 Menschen für einen freien Iran. Sie versammelten sich am Karl-Marx-Kopf.

Von Julian Winkler

Chemnitz/Teheran - Tausende Menschen gehen derzeit im Iran auf die Straßen: Massenproteste gegen die autoritäre und streng islamische Regierung. Auch in Chemnitz wurde am Sonntag für einen freien Iran protestiert.

Etwa 100 Menschen demonstrierten am Sonntag in Chemnitz für einen freien Iran.
Etwa 100 Menschen demonstrierten am Sonntag in Chemnitz für einen freien Iran.  © Ralph Kunz

Teheran, die Hauptstadt des Landes, steht wortwörtlich in Flammen. Zahlreiche Autos und Barrikaden wurden angezündet, die Wut der Menschen gegen das Mullah-Regime entlädt sich auf den Straßen.

Auch in Chemnitz versammelten sich am Sonntagnachmittag etwa 100 Gegner des Islam-Regimes. Massumeh Banbertina, die vor 15 Jahren mit ihrer Familie aus dem Iran floh, organisierte den Protest.

"Der Iran befindet sich aktuell in einer akuten humanitären und politischen Krise. Durch die Abschaltung des Internets sind Millionen Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, während auf den Straßen auf Demonstrierende geschossen wird – viele werden gezielt an Augen, Kopf und Hals verletzt. Die Krankenhäuser sind überfüllt und massiv unterbesetzt", sagt die Exil-Iranerin.

Chemnitz: Räum-Einsatz in Chemnitz: ASR-Winterhelden trotzen Schneesturm "Elli"
Chemnitz Lokal Räum-Einsatz in Chemnitz: ASR-Winterhelden trotzen Schneesturm "Elli"

Die Demo fand am Chemnitzer Karl-Marx-Kopf statt. Laut der Chemnitzer Polizei nahmen etwa 95 Personen am Protest teil. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle.

Massumeh Banbertina organisierte den Protest. Sie floh vor 15 Jahren aus dem Iran.
Massumeh Banbertina organisierte den Protest. Sie floh vor 15 Jahren aus dem Iran.  © Ralph Kunz
Die Polizei sicherte die Demo ab.
Die Polizei sicherte die Demo ab.  © Ralph Kunz

Exil-Iranerin aus Chemnitz hofft auf Regime-Sturz

Tausende Menschen gehen derzeit in Teheran auf die Straße: Sie stellen sich gegen das Mullah-Regime.
Tausende Menschen gehen derzeit in Teheran auf die Straße: Sie stellen sich gegen das Mullah-Regime.  © Ralph Kunz

Vor allem die wirtschaftliche Lage treibt die Menschen auf die Straße. Im Iran herrscht eine Mega-Inflation. Mittlerweile ist die Währung völlig zusammengebrochen.

Aber auch das gnadenlose Vorgehen der Regierung gegen Kritiker heizt die Wut an. Besonders dramatisch ist die Situation für Frauen, die systematisch unterdrückt werden - eine Sittenpolizei überwacht unter anderem, ob die Kleiderordnung den islamischen Gesetzen entspricht.

Das Regime geht immer wieder brutal gegen die Demonstranten vor. Zahlreiche Protestler wurden getötet, noch mehr verhaftet.

Die Exil-Iranerin Massumeh Banbertina aus Chemnitz hofft, dass das Mullah-Regime nun endlich gestürzt wird. Ihr ist es wichtig, dass auch die internationale Gemeinschaft Druck auf den Iran ausübt.

Chemnitz: Dieser Hund war immer da, wenn's brenzlig wurde: Super-Spürnase Mylo geht in den Ruhestand
Chemnitz Lokal Dieser Hund war immer da, wenn's brenzlig wurde: Super-Spürnase Mylo geht in den Ruhestand

Die Chemnitzerin wünscht sich nur eins: Dass ihr Land wieder frei ist und keine kritischen Stimmen mehr unterdrückt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: