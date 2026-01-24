 655

Chemnitz greift nach "Sportmilliarde": Damit könnten marode Sportstätten saniert werden

Chemnitz steigt ins Rennen um die "Sportmilliarde" ein. Gemeint ist der Bundesfördertopf von 333 Millionen Euro, mit dem Sportstätten saniert werden können.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz steigt ins Rennen um die "Sportmilliarde" ein. Gemeint ist der Bundesfördertopf von 333 Millionen Euro, mit dem Kommunen ihre maroden Sportstätten sanieren können. Jetzt will die Stadt ihre Bewerbung auf den Tisch legen.

Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) rechnet mit "politischen Kriterien" bei der Vergabe der "Sportmilliarde".
Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) rechnet mit "politischen Kriterien" bei der Vergabe der "Sportmilliarde".  © Uwe Meinhold

Der Investitionsstau bei Sportstätten liegt bei über 250 Millionen Euro. Die Stadtspitze setzt dabei nach den Worten von Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) bewusst auf Masse statt Risiko: "Lieber ein bis zwei Projekte mehr - weil wir nicht wissen, wie die Auswahl in Berlin erfolgt."

Theoretisch bleibe für Chemnitz ohnehin nur ein "Milliönchen" übrig, rechnet Kunze vor. Ende Februar soll aus Berlin die Entscheidung kommen.

Die Linke hatte fast zeitgleich einen eigenen Vorstoß vorbereitet. André Dobrig (39): "Unser Antrag hat sich mit der Vorlage der Stadt überschnitten."

Chemnitz: Richtfest in Chemnitz: Neue Sporthalle für 5,5 Millionen Euro
Chemnitz Lokal Richtfest in Chemnitz: Neue Sporthalle für 5,5 Millionen Euro

Jetzt werde genau geprüft, möglicherweise ziehe man den eigenen Vorstoß zurück. "Wichtig ist uns, dass Chemnitz nicht nur in der ersten Vergabe-Runde dabei ist, sondern auch in der zweiten und dritten", so Dobrig.

Auch der Rasenplatz von Blau-Weiß Röhrsdorf steht auf der Prioritätenliste, die der Stadtrat verabschieden soll.
Auch der Rasenplatz von Blau-Weiß Röhrsdorf steht auf der Prioritätenliste, die der Stadtrat verabschieden soll.  © Ralph Kunz
Hält die "Sportmilliarde" nicht für den angekündigten großen Wurf: Stadtsportbund-Geschäftsführer Daniel Fugmann (45).
Hält die "Sportmilliarde" nicht für den angekündigten großen Wurf: Stadtsportbund-Geschäftsführer Daniel Fugmann (45).  © Kristin Schmidt

Kälteanlage im Jutta-Müller-Eisstadion ist marode

Die Kälteanlage im Jutta-Müller-Eisstadion soll mit der Finanzspritze aus der "Sportmilliarde" saniert werden.
Die Kälteanlage im Jutta-Müller-Eisstadion soll mit der Finanzspritze aus der "Sportmilliarde" saniert werden.  © Uwe Meinhold

Die Prioritätenliste der Stadt trägt seine Fraktion mit: "Der Stadtsportbund muss es am besten wissen."

Dort ist die Freude vorsichtig, aber realistisch. Geschäftsführer Daniel Fugmann (45) sagt: "Prinzipiell freuen wir uns über jede sanierte Sportstätte."

Besonders zwei Projekte stehen für ihn ganz oben. "Wir befürworten die Umwandlung des Rasenplatzes in Röhrsdorf in einen Kunstrasen und die Erneuerung der Kälteanlage im Jutta-Müller-Eisstadion."

Chemnitz: Vertrag ausgelaufen und Miete erhöht: Chemnitzer Verein bald ohne Bleibe
Chemnitz Lokal Vertrag ausgelaufen und Miete erhöht: Chemnitzer Verein bald ohne Bleibe

Gerade Röhrsdorf gilt als Dauerproblem. Ein Kunstrasen wäre robuster, winterfest, ganzjährig nutzbar - und würde mehreren Vereinen gleichzeitig helfen. Im Eisstadion dagegen geht es ums Eingemachte: Die alte Kälteanlage ist marode, der Sanierungsstau riesig, der Leistungs- und Nachwuchssport hängt direkt daran.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: