Chemnitz greift nach "Sportmilliarde": Damit könnten marode Sportstätten saniert werden

Chemnitz - Chemnitz steigt ins Rennen um die "Sportmilliarde" ein. Gemeint ist der Bundesfördertopf von 333 Millionen Euro, mit dem Kommunen ihre maroden Sportstätten sanieren können. Jetzt will die Stadt ihre Bewerbung auf den Tisch legen.

Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) rechnet mit "politischen Kriterien" bei der Vergabe der "Sportmilliarde". © Uwe Meinhold

Der Investitionsstau bei Sportstätten liegt bei über 250 Millionen Euro. Die Stadtspitze setzt dabei nach den Worten von Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) bewusst auf Masse statt Risiko: "Lieber ein bis zwei Projekte mehr - weil wir nicht wissen, wie die Auswahl in Berlin erfolgt."

Theoretisch bleibe für Chemnitz ohnehin nur ein "Milliönchen" übrig, rechnet Kunze vor. Ende Februar soll aus Berlin die Entscheidung kommen.

Die Linke hatte fast zeitgleich einen eigenen Vorstoß vorbereitet. André Dobrig (39): "Unser Antrag hat sich mit der Vorlage der Stadt überschnitten."

Jetzt werde genau geprüft, möglicherweise ziehe man den eigenen Vorstoß zurück. "Wichtig ist uns, dass Chemnitz nicht nur in der ersten Vergabe-Runde dabei ist, sondern auch in der zweiten und dritten", so Dobrig.