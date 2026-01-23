Chemnitz hat ein Taubenproblem: Zahl der Notfall-Einsätze verdoppelt!

Chemnitz - Chemnitz hat ein Taubenproblem! Laut Tierrettung hatten sich im vergangenen Jahr die Notfall-Einsätze für die gefiederten Zweibeiner beinahe verdoppelt. Tierfreunde und Politiker fordern die Wiederaufnahme eines Stadttauben-Managements.

Diese Zahl spricht für sich: 171 Tauben-Notfalleinsätze hat die Chemnitzer Tierrettung 2025 verzeichnet - eine Verdopplung im Vergleich zu den Vorjahren. "Das Hauptproblem ist, dass es hier kein tierschutzgerechtes Tauben-Management gibt, was zu unkontrollierter Vermehrung führt", erzählt Sandra Kögel (50) von der Tierrettung.

Früher gab es innerhalb der Stadt noch Taubenhäuser, zum Beispiel in der Fürstenstraße. Das wurde 2024 jedoch abmontiert - unter anderem, weil sich Anwohner "über Nistverhalten und Kot auf den Balkonen beschwerten", so das Rathaus. Darüber hinaus habe sich die Betreuung wirtschaftlich nicht mehr gelohnt.

Aktuell gelten laut Sandra Kögel vor allem der Rathausplatz und der Hauptbahnhof als Problem-Hotspots. Herumliegender Müll lockt die Tiere an, viele von ihnen sind abgemagert und krank.