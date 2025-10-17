Chemnitz kürzt beim Winterdienst! Nebenstraßen bleiben künftig liegen

Der Winterdienst in Chemnitz wird drastisch eingedampft!

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Wer im Winter sicher durch seine Nebenstraße kommen will, muss in Chemnitz künftig selbst zur Schneeschaufel greifen. Denn: Der städtische Winterdienst wird drastisch eingedampft! Bereits im Frühjahr hatte der Stadtrat in der Haushaltsstreichliste beschlossen, den Etat von 3,8 Millionen auf nur noch 2,4 Millionen Euro zu kürzen.

Der Winterdienst in Chemnitz wird drastisch eingedampft. © Ralph Kunz Jetzt hat das Rathaus Details auf den Tisch gelegt, wie der "neue" Winterdienst ab November aussehen soll. Nebenstraßen fallen dabei komplett raus, betroffen sind unter anderem Teile des Kaßbergs. Auch Schneefangzäune an verwehungsgefährdeten Strecken wird es nicht mehr geben. Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) verteidigt den Sparkurs: "Ein großer Teil der Kosten sind die Vorhaltekosten - ob man das Streugut braucht, weiß man nie."

Notfallplan greift bei massivem Schneefall oder Eisregen