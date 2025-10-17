Chemnitz: Neuer Schwung in Debatte um eine "Tierpark GmbH", Entscheidung Ende des Monats

Chemnitz - Ist das der große Wurf für den Chemnitzer Tierpark ? Die AfD im Stadtrat will die festgefahrene Modernisierung mittels Überführung in eine städtische Gesellschaft wieder in Schwung bringen - gemeinsam mit dem Botanischen Garten. Für die nächste Sitzung hat die neue Ratsfraktion einen Antrag eingebracht.

Thomas Paarmann (55) ist Chef der Chemnitzer Tierparkfreunde, des Tierpark-Fördervereins. © Ralph Kunz

"Wir haben die Chance, das Konzept Tierpark und auch Botanischer Garten neu zu denken", begründet Stadtrat Bob Polzer (65, AfD) seinen Vorstoß.

Der Masterplan für den Tierpark sei am fehlenden Geld gescheitert, auch werde nach dem Ausscheiden von Leiterin Anja Dube (55) eine neue Führung gesucht.

"Eine ausgegliederte Struktur würde wirtschaftlich Freiheiten zur Entwicklung eröffnen, welche beiden Einrichtungen langfristig ein neues, modernes Gesicht geben könnten."

Das sieht Thomas Paarmann (58) von den Chemnitzer Tierparkfreunden ähnlich: "Ich halte so eine Prüfung wegen der thematischen Überschneidungen und möglicher Einsparungen für sinnvoll."