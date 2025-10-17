Rattenplage in vielen Städten: Wie sieht es in Chemnitz aus?

Chemnitz - Berlin , Frankfurt , Torgau oder Zwickau - in vielen Städten werden Ratten langsam zur echten Plage . Müll, Essensreste, leer stehende Häuser: perfekte Bedingungen für die ungebetenen Nager. Wie sieht es in Chemnitz aus?

In vielen Städten werden Ratten langsam zur echten Plage. (Symbolfoto) © imago/imagebroker

Die gute Nachricht: "Derzeit hat die Stadt Chemnitz kein Problem mit Ratten", heißt es aus dem Rathaus auf TAG24-Anfrage.

Entwarnung auf Dauer gibt die Stadt aber auch nicht. Denn wo Müll falsch entsorgt oder wild abgeladen wird, fühlen sich die Tiere schnell wohl. "Auch sollten Ratten nicht gefüttert werden."

Die Stadt appelliert deshalb an alle Chemnitzer, Essensreste ausschließlich in verschlossenen Tonnen zu entsorgen. Müllberge in Hinterhöfen oder leer stehenden Gebäuden sollten vermieden und - falls entdeckt - sofort gemeldet werden.