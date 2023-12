Chemnitz: OB Schulze und seine wilde Zeit an der Uni

Chemnitz - Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt's bereits seit 30 Jahren. Mit einem großen Festakt wurde das Jubiläum nun gebührend gefeiert. Auch Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) erinnert sich an seine Studienzeit an der Fakultät in Chemnitz : "Ich habe die wilden 90er-Jahre miterlebt."

OB Sven Schulze (52, SPD) ist ein Alumni der TU Chemnitz, feierte mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Jubiläum. © Uwe Meinhold

"Ich bin heute sehr gerne zum Festakt gekommen und schaue in das ein oder andere bekannte Gesicht", sagt Sven Schulze, der Alumni an der Fakultät ist.

Von 1990 bis 1996 studierte er an der TU Chemnitz Betriebswirtschaftslehre und schloss das Studium mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann ab.

"Statistik 1 und 2 waren ziemlich schwierig. Aber ich habe ein Faible für mathematische Zahlen, deswegen war es für mich in Ordnung", blickt der OB schmunzelnd auf seine Studienzeit zurück.

Was ihm außerdem besonders im Gedächtnis geblieben ist? "Ich erinnere mich auch an die Blockvorlesungen, die wir gerade zu Beginn der 1990er hatten. An die Baracken, die es nicht mehr gibt. Und am Wochenende sechs Stunden Steuerlehre oder Marketing", so Schulze.