Schlagerstar Nino de Angelo im Interview: "Ich fange wieder bei null an"

Chemnitz - Am Samstag steht Schlagerstar Nino de Angelo (61) in der restlos ausverkauften Stadthalle Chemnitz auf der Bühne.

Nino de Angelo: In Chemnitz war ich schon öfter, ich hatte hier immer ein tolles Publikum. Die Leute haben mir hier nie das Leben schwer gemacht. Und ich habe hier auch meinen Freund Fugel vom Autohaus. Da gehe ich immer mal vorbei und schaue mir seine schönen Autos an, seine Privatsammlung.

Das Konzert von Nino de Angelo (61) am Samstag in Chemnitz ist restlos ausverkauft, für die Stadthalle Zwickau am 12. Dezember gibt es noch Karten. © IMAGO/Berlinfoto

TAG24: Jenseits von Eden darf auf der Tour auch nicht fehlen ...

Nino de Angelo: Der Song ist Teil meiner Biografie, ich habe ihn bestimmt 10.000 Mal gesungen. Die neueste Version haben wir auf dem letzten Album härter gemacht, das ist meine neue Lieblingsversion, die geht tierisch ab. Mit den Gitarren und dem Schlagzeug finde ich sie richtig gut. Die hätte wahrscheinlich auch Drafi Deutscher gefallen, der den Song damals komponiert hatte.

TAG24: Du hast vor einigen Jahren mal Promi Big Brother gemacht, wäre Reality-TV wieder ein Thema für dich?

Nino de Angelo: Ob ich es wieder machen würde? Es war finanziell ganz wichtig für mich, ich brauchte das Geld. Ich habe die Sendung ja dann richtig gerockt, das war die erfolgreichste Staffel von Big Brother überhaupt. Ich habe mir da natürlich auch schön ein paar Backpfeifen abholen müssen, weil ich ja nur am Kühlschrank war. Und dann mein kleiner Freund Rudi. Die Leute haben gesagt, der Mann gehört in die Klapse, der spricht mit einer Tüte. Für mich war das eigentlich der Anfang vom Neuanfang. Dadurch habe ich gemerkt, Mensch, du warst da so authentisch und ehrlich. Das musst du jetzt mal in deine Musik übertragen, und dann wird es auch damit wieder was.

TAG24: Du bist jetzt über 60. Du hast gesagt, du willst mit über 60 schuldenfrei sein und in der Toskana leben. Hast du beides geschafft?

Nino de Angelo: Schuldenfrei habe ich geschafft. Ich fange jetzt quasi wieder bei null an. Da ich wieder so erfolgreich bin, musste ich den ganzen Haufen Schulden bezahlen plus Zins, da war nichts mit großen Verhandlungen. Am Ende war es ungefähr dreimal so viel wie ursprünglich. Ansonsten habe ich die doppelte Staatsbürgerschaft und habe zwei Wohnsitze.