Chemnitz: Wall-Spielplatz wertet City auf

Chemnitz - Auch Am Wall in Chemnitz geht es voran: Auf den Grünflächen können Kinder ab sofort neue Spielgeräte entdecken und ausprobieren.

Am Wall gibt es neue Spielgeräte. © Sven Gleisberg

Zwei bunte Sitz- und Balancier-Elemente ("Wandernde Linie") laden zum Balancieren und Verweilen ein.

Ergänzt wird das Angebot durch eine große Drehscheibe, die für jede Menge Bewegung sorgt. Und es geht weiter: Am benachbarten Roten Turm sollen in Kürze noch eine Slackline und zwei Drehelemente in Form eines Blatts und einer Blüte entstehen.

Dort müssen die Kinder allerdings noch ein wenig Geduld haben - der Rasen muss erst fest anwachsen.