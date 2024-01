Chemnitzer Autohaus startet Notverkauf nach verheerendem Großbrand

Das Autohaus Fugel startet wegen des Großbrands einen Sonderverkauf von Gebrauchtwagen. © Maik Börner

Juniorchef Dominik Fugel (26) verspricht attraktive Preise: "Wir wollen der billigste Gebrauchtwagenhändler der Region sein!"

In der Silvesternacht war offenbar eine verirrte Feuerwerksrakete auf einer Kunststoffkuppel über dem Dach der Werkstatt gelandet. Der Böller setzte das Plastik in Brand, flammende Teile fielen in die Werkstatt und zündeten das Gebäude an. Die Werkstatt brannte ab. Dazu 20 Autos. Schaden: rund 15 Millionen Euro.

Mitarbeiter und Leitung krempeln seitdem die Ärmel hoch und starten neu durch. Zunächst steckte Fugel rund 250.000 Euro in Hebebühnen und Ausrüstung, um in Mittelbach eine provisorische Werkstatt für verkaufte Fahrzeuge zu schaffen. Kundenfahrzeuge wurden bereits in die Annaberger Straße und nach Oberlungwitz verteilt.

Nun muss die abgebrannte Halle samt 17 Hebebühnen in der Erde abgerissen, die kontaminierte Erde ausgehoben und entsorgt werden. Dominik Fugel benötigt dafür Kapital und Platz für die Abrissmaschinen. Platz, den der mit 500 Fahrzeugen vollgestellte Hof nicht bietet. Darum sollen mindestens 170 der 500 Gebrauchtwagen so schnell wie möglich verkauft werden.