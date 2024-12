Chemnitzer Karl-Marx-Kopf ist nicht ganz dicht: Wie verrostet ist das Stahlgestell?

Chemnitz setzte andere Prioritäten: Es "wurde entschieden, dass die umfängliche Restaurierung nach dem Kulturhauptstadtjahr in Angriff genommen wird", teilt die Stadt auf Tag24- Anfrage mit.

Gästeführerin Leonhardt sorgt sich um das Wahrzeichen: "Nicht auszudenken, wenn das Monument in sich zusammenfiele. Die Außenwirkung wäre ähnlich fatal wie bei der Dresdner Elbbrücke."

Ein ungelöstes Rätsel ist der Zustand im Inneren des Kopfes, in den seit 53 Jahren niemand mehr hineinschauen konnte. Dort befindet sich ein Stahlgestell, das für mehr Stabilität eingebaut wurde und dessen Überprüfung schon in den 1980er-Jahren angemahnt worden war, um die Auswirkungen von Kondenswasser auf die Konstruktion zu erkunden.

"Die jetzt erkennbaren Schäden sind durch Alterung und Umwelteinflüsse entstanden, besonders an den Fugen zwischen den einzelnen Bronzeteilen, an unbewitterten Bereichen und dort, wo Laufwasser vorhanden ist", heißt es von der Landesdenkmalbehörde.

Die Band Seeed nutzte den Nischel 2013 als Kulisse für ein Musikvideo. © Sven Gleisberg

Das Karl-Marx-Monument in der Brückenstraße ist das beliebteste Fotomotiv der Stadt. "Touristen kommen nach Chemnitz und wollen den Nischel sehen", sagt Gästeführerin Veronika Leonhardt. "Er ist das wichtigste Denkmal, der Touristenmagnet Nummer eins." Und das mit Abstand beliebteste Souvenir:

Allein in der Tourist-Information der Stadt wurden in diesem Jahr bereits rund 1500 Marx-Artikel verkauft - in Form von Miniaturen, Bekleidung, Süßigkeiten, USB-Sticks, Tassen, Beuteln und anderem.