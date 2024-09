Chemnitzer laut Kommission kein Härtefall: Ihm droht wieder Abschiebung

Chemnitz - Robert Azirovic (31) aus Chemnitz bekommt keinen Aufenthaltstitel aus besonderen humanitären oder persönlichemn Gründen. Das entschied die Härtefallkommission am Freitag.

Grünen-Vorsitzende Coretta Storz (38). © Kristin Schmidt

Für sie die Entscheidung der Kommission ein Rätsel: "Robert A. ist in Chemnitz zu Hause, er ist Chemnitzer und soll nun aus seiner Heimat herausgerissen werden und in ein ihm vollständig fremdes Land abgeschoben werden, dessen Sprache er nicht spricht und in dem ihm noch dazu Diskriminierungen drohen."



Ihr Vize, Joseph Israel (25), ergänzt: "Dass über Roberts Zukunft überhaupt in einer Härtefallkommission entschieden wird, zeigt einen Systemfehler. Es ist rechtlich möglich, aber dennoch ungerecht, dass ein Mensch, der hier schon immer zu Hause ist und frei und gleichberechtigt leben könnte, dies nicht tun darf, sondern stattdessen nach 30 Jahren abgeschoben werden soll."

Dauerduldungen, Arbeitsverbote und hohe Hürden für einen Aufenthaltsstatus seien ein Problem für eine gelingende Integration, so der Politiker.