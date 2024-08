Chemnitzer Macher vernetzen sich auf gemeinsamer Radtour

Die Teilnehmer der Radtour an der Hartmannfabrik, einer der zentralen Orte zur Kulturhauptstadt. © Maik Börner

"Wir wollten eine neue Aktion ausprobieren, die von den üblichen Netzwerkveranstaltungen abweicht", so Doreen Leopold (44), Leiterin des Regionalcenters der AOK Plus Chemnitz, die das Event in Kooperation mit der Stadt Chemnitz auf die Beine stellte. Die Aktion stieß auf großes Interesse und war mit 40 Teilnehmern ausgebucht.



Auf der 9,9 Kilometer langen Strecke gab es neben entspanntem Netzwerken auch zahlreiche Stopps, darunter die Hartmannfabrik, das Eisenbahnviadukt und der Schillerplatz. An jedem Haltepunkt gab ein Guide den Teilnehmern Einblicke in die Geschichte und Bedeutung der Orte.

Trotz Temperaturen von fast 33 Grad ließ sich die Gruppe nicht von ihrer Tour abhalten. Der Fahrtwind sorgte für Erfrischung und bei den Stopps suchten die Teilnehmer gezielt schattige Plätze auf.

Auch OB Sven Schulze (53, SPD) fuhr mit. "Ich habe bei der Tour auch neue Wege entdeckt, die ich noch nicht kenne", sagt er. Auch die Unternehmer zeigten sich von der Aktion begeistert.

Architekt Frank Schettler (46) betonte: "Solche Aktionen bringen auch die versteckten Perlen von Chemnitz zum Vorschein, die entlang der Radwege gefunden werden können."