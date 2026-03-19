Chemnitzer Schlossteich-Baustellen werden zu Brummifalle

Chemnitz - Nach einer Atempause im Kulturhauptstadtjahr sprießen die Baustellen im Chemnitzer Stadtgebiet derzeit schneller als Knospen im Frühling. Am Schlossteich hat der Umleitungs-Wirrwarr eine besondere Blüte hervorgebracht: Hier werden die schwersten Laster zur Belastungsprobe an den Hechlerberg geschickt.

In der Schlossteichstraße steht ein Verbotsschild für schwere Laster. © Ralph Kunz

Wegen Bauarbeiten wird der Verkehr aktuell von der Mühlen- und Promenadenstraße zur Schlossteichstraße umgeleitet. Die ist so marode, dass seit Ende 2024 nur noch Fahrzeuge mit maximal zehn Tonnen Achslast passieren dürfen.

Schwere Laster müssen auf halbem Weg in die steile Hechlerstraße abbiegen.

"Die engen Kurven sind eine Herausforderung für die Fahrer. Außerdem müssen sie an der Steigung viel Gas geben, was für Anwohner und die Bewohner des Seniorenheims nicht zuträglich ist", schätzt Sebastian Fankhänel (53) von der Firma Euro.Courier ein, deren Fahrzeuge täglich in Chemnitz unterwegs sind.

Er sagt: "Prinzipiell ist es gut, dass es Bautätigkeit in der Stadt gibt. Aber die vielen Umleitungen bedeuten für Unternehmen wie uns große Einschränkungen. Im Fall der Schlossteichstraße wäre eine temporäre Aufhebung der Gewichtsbegrenzung sinnvoll."