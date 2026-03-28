Chemnitzer Unternehmer als Uber-Fahrer unterwegs: "Geht am Ende nur mit Beschiss"

Chemnitz - Seit dem Start des Fahrdienstes Uber in Chemnitz wird heftig diskutiert. Teile der Politik warnten vor einem Preiskampf mit den städtischen Taxiunternehmen, forderten Mindestpreise. Der Stadtrat lehnte diese ab - auch Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) setzte auf freien Wettbewerb. Doch was bedeutet das in der Praxis? Ein Chemnitzer Unternehmer hat den Test gemacht. Und er zieht ein kritisches Fazit: "Das geht am Ende nur mit Beschiss!"

Martin König (35) testete, wie viel ein Uber-Fahrer verdienen kann. © Uwe Meinhold

Martin König (35), Gründer des Modelabels "Karlskopf" und Inhaber eines Fahrdienstes, meldete sich als Uber-Fahrer an: App herunterladen, Unterlagen hochladen, "keine zwölf Stunden später erhielt ich die Erlaubnis, Fahrten über Uber anzunehmen".

Die App funktioniere einfach: Neue Fahrten erscheinen direkt auf dem Display - inklusive Abholort und Preis. Und auch die Fahrgäste sind laut König überzeugt. Schnell gebucht, kein Bargeld nötig, der Preis steht vorher fest und ist vor allem eines: deutlich günstiger als beim Taxi.

Doch genau das ist der Knackpunkt. "Meiner Meinung nach arbeitet Uber hier klar mit absoluten und nicht fairen Kampfpreisen, die selbst den letzten Skeptiker überzeugen sollen."

Er rechnet vor: Am vergangenen Freitagabend sei der Unternehmer 13 Touren in rund viereinhalb Stunden gefahren. Einnahmen: etwas mehr als 110 Euro inklusive Trinkgeld.

Klingt erst mal ordentlich. Doch was auf dem Papier gut aussieht, relativiert sich schnell. Sprit, Verschleiß, Umweltbelastung - all das ist noch nicht abgezogen. Für ihn "auf Dauer ein defizitäres Geschäft".