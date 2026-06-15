Vandalismus! Chemnitzer Spielplatz schon wieder dicht
Chemnitz - Unfassbar! Der Spielplatz auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz war erst vor wenigen Wochen nach einer umfangreichen Sanierung freigegeben worden - und schon sind die ersten Geräte beschädigt!
Wie die Stadt mitteilte, müssen beide Spielbereiche ab Dienstag bis voraussichtlich kommenden Montag, 22. Juni, gesperrt werden.
"Grund hierfür sind umfangreiche
Reparatur- und Nacharbeiten, um die letzten optischen Mängel und die
ersten Vandalismusschäden an den neuen Spielgeräten zu beseitigen", heißt es weiter.
Mehrere Spielgeräte wurden mit farbigen Schriftzügen besprüht.
Der Spielplatz wurde seit März 2025 saniert. Im Bauverlauf war es aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Spielgeräteherstellers zu Verzögerungen gekommen. Daher konnte der gesamte Spielplatz erst seit Anfang April dieses Jahres wieder komplett genutzt werden.
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Zu den neuen Spielgeräten zählen unter anderem ein bekletterbarer Scheinwerfer, ein Rutschenturm und eine Doppelschaukel. Es entstanden Kosten in Höhe von circa 285.000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)