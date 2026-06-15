Vandalismus! Chemnitzer Spielplatz schon wieder dicht

Chemnitz - Unfassbar! Der Spielplatz auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz war erst vor wenigen Wochen nach einer umfangreichen Sanierung freigegeben worden - und schon sind die ersten Geräte beschädigt!

Der Spielplatz muss ab Dienstag gesperrt werden. © Kristin Schmidt

Wie die Stadt mitteilte, müssen beide Spielbereiche ab Dienstag bis voraussichtlich kommenden Montag, 22. Juni, gesperrt werden.

"Grund hierfür sind umfangreiche

Reparatur- und Nacharbeiten, um die letzten optischen Mängel und die

ersten Vandalismusschäden an den neuen Spielgeräten zu beseitigen", heißt es weiter.

Mehrere Spielgeräte wurden mit farbigen Schriftzügen besprüht.

Der Spielplatz wurde seit März 2025 saniert. Im Bauverlauf war es aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Spielgeräteherstellers zu Verzögerungen gekommen. Daher konnte der gesamte Spielplatz erst seit Anfang April dieses Jahres wieder komplett genutzt werden.