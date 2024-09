Comeback in Chemnitz: Gastronom Keilholz belebt Kaßbergkeller neu

Roland Keilholz (51) und seine Partnerin Susan Hutter (52) haben den Kaßbergkeller übernommen. © Uwe Meinhold

Die Wiederbelebung des Kellers ist ein Herzensprojekt für das Paar: "Das ist so eine schöne Location, die leer steht - da müssen wir was tun", beschreibt Keilholz die Motivation hinter dem Projekt.

Hutter ergänzt: "Wir fangen mit dem an, was wir können und lieben" - und das ist Wein. Auf dem Sonnenberg betreibt Keilholz das Restaurant "alexxanders" mit Vinothek und Sommelier. Seine Kompetenz auf dem Gebiet will das Paar nun in den Kaßbergkeller bringen.

Im nächsten Jahr wollen sie eine Wein-Bar eröffnen. Warme Küche werde es nicht geben: "Das wird eher Bistro-Style mit Snacks, passend zum Wein." Keilholz stellt sich zudem Weinverkostungen in einem kleinen Raum im Obergeschoss vor. Außerdem soll ein gestalteter Außenbereich zum Verweilen einladen.