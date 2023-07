Darum fliegt am Freitag eine Drohne über Chemnitz

Eine Drohne wird am Freitag Wärmebildaufnahmen von Chemnitz machen. (Symbolbild) © unusual111/123RF

Wie die Chemnitzer Stadtverwaltung mitteilte, soll die Drohne detaillierte Wärmebildaufnahmen vom Zentrum und dem Kaßberg machen, unter anderem vom Marx-Monument, Stadthalle und Stadthallenpark sowie rund um das André-Gymnasium. Die Aufnahmen werden tagsüber und nach Sonnenuntergang gemacht.

"Die Daten fließen in ein Projekt zur Identifikation von Hitzeinseln in der Stadt Chemnitz unter Nutzung von Fernerkundungsdaten ein, das das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Chemnitz beauftragt hat", so die Pressestelle.

Das Projekt ist eine wichtige Datengrundlage für den Chemnitzer Hitzeaktionsplan. "Im resultierenden Kartenmaterial werden besonders gefährdete Bereiche verortet. Zudem wird dargestellt, wie hoch die Wärmebelastung insgesamt während des gesamten Sommerhalbjahres in den einzelnen Stadtbereichen ist", berichtet ein Stadtsprecher.

Beim Hitzeaktionsplan geht es darum, sich an bereits eingetretene Veränderungen anzupassen.