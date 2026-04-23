Chemnitzer Hauptbahnhof verliert erneut Geschäfte

Chemnitz - Am Chemnitzer Hauptbahnhof gibt es aktuell drei Geschäfte weniger. Die Wiener Feinbäckerei und auch das Wettbüro stehen seit Kurzem leer. Das erst im Januar geöffnete "PizzaOne" hat seit Längerem geschlossen. Grund seien laut Aushang technische Probleme, es soll aber am 15. Mai wieder öffnen.

Der Imbiss "PizzaOne" ist seit Längerem geschlossen. © Uwe Meinhold

Schließlich sind von den insgesamt elf Ladenflächen im Hauptbahnhof sieben vermietet, sechs werden derzeit aktiv genutzt.

Markus Haubold, Vorsitzender des Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland e.V., findet es bedauerlich, insbesondere für die Fahrgäste, weil dies natürlich Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität habe.

"Gerade seitdem es das Chemnitzer Modell gibt, laufen weniger Personen durch die Bahnhofshalle an den anderen Geschäften vorbei", berichtet Haubold.

Im Gegensatz dazu profitiert das direkt an den Gleisen gelegene "BackWerk" von regelmäßiger Kundschaft.